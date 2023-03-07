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    Комплексная проверка школ на безопасность проводится в Казахстане

    7 Марта 2023, 10:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что 62% видеокамер интегрированы с Центром оперативного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас совместно с МЧС проводится комплексная проверка организаций образования, 60% всех учреждений составляют школы. Проверки начали с них», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

    По его словам, сегодня большинство школ крупных городов оснащены тревожными кнопками, турникетами и видеонаблюдением.

    «В то же время детальное обследование показало, что только 62% видеокамер интегрированы с ЦОУ. В ряде регионов ситуация еще хуже», - отметил Марат Ахметжанов.

    Министр уточнил, что в Западно-Казахстанской области на ЦОУ выведены изображения всего 24% школ. В Алматинской области - только 35% школ, в Актюбинской области - 41%.

    Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане. Уязвимых в террористическом отношении учебных заведений в РК насчитывается около 10 тысяч.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Безопасность МВД РК школа
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