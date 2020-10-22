Комплексная превенция и выявление коррупционных рисков в ВС РК– приоритетное условие в обеспечении обороноспособности страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства обороны состоялась встреча с руководством Агентства по противодействию коррупции. Основная повестка дня ориентирована на вопросы взаимодействия по линии превенции коррупции в рядах вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Участие приняли главнокомандующие видами, командующие региональными командованиями, родами войск, начальники местных органов военного управления и военной полиции наряду с представителями общественных консультативно-совещательных органов при Антикоррупционной службе.

Обращаясь к участникам встречи, министр обороны Нурлан Ермекбаев поблагодарил Агентство за профессиональную поддержку, практическую помощь и сотрудничество в рамках заключенного меморандума.

Алик Шпекбаев, освещая ход реализации антикоррупционных инициатив, подчеркнул важное значение принятия принципиальных решений в отношении руководителей, ослабляющих профилактику коррупционных правонарушений в свете норм о персональной ответственности, качественного выполнения внутренних анализов коррупционных рисков и проработку собственных инициатив с учетом контекста госоргана.

«Армия должна быть оплотом добропорядочности, дисциплины и чистоты. На центральном уровне принимаются серьезные шаги в данном направлении, заслуживающие поддержки. Требуется усилить превентивные меры в войсковых частях. Более того, с внедрением передовых технологий военкомат должен стать образцовым «окном» взаимодействия с гражданами, представляющим армию в глазах общества. В этом контексте необходимо уделить пристальное внимание вопросам автоматизации и цифровизации государственных услуг в целях упреждения бытовой коррупции», – подчеркнул председатель Агентства.

Спикерами отмечено, что превенция коррупции играет критическую роль в деятельности Министерства обороны и вооруженных силах в целом, учитывая стратегические задачи обеспечения обороноспособности страны и защиты государства от внешних угроз.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев рассказал о создании в ведомстве управления по противодействию коррупции с функциями внутренней безопасности. Он подчеркнул, что на воинскую службу по контракту более не принимаются лица, уволенные по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из специальных и правоохранительных органов.

Работа комиссии министерства по противодействию коррупции послужила отправной точкой в анализе нормативной правовой базы и выявление «зон» риска. Выработано порядка 90 рекомендаций в сферах призыва на воинскую службу, осуществления госзакупок, контроля за организацией питания личного состава, капитального строительства, распределения жилья и другим вопросам.

В частности, две государственные услуги по предоставлению отсрочки и освобождению от призыва в армию будут оказываться прозрачно через портал Электронного правительства.

Руководитель специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьева акцентировала: «Министерство обороны вызывает серьезное доверие у граждан. В целях дальнейшего повышения уровня обратной связи с обществом необходимо обеспечить сервисную модель оказания госуслуг местными органами военного управления в рамках проекта «Қарулы Күштер – Адалдық алаңы».

По итогам встречи стороны отметили тренд общего снижения уровня коррупции в оборонном ведомстве с учетом совместных усилий. В рамках укрепления партнерства подписан совместный приказ о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в местных органах военного управления в ноябре т.г.