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    Комплексами машин биологической разведки пополнились войска Казахстана

    1 Февраля 2022, 04:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На вооружение войск радиационной, химической и биологической защиты поступили современные комплексы машин биологической разведки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В рамках реализации национального проекта «Безопасная страна» Минобороны прорабатывает вопросы технического и боевого оснащения казахстанской армии. В приоритете – выпуск современных образцов отечественного производства.

    Комплексы биологической разведки разработаны и произведены казахстанской компанией «ОТС NETWORK». Они спроектированы с применением интеллектуальных информационных технологий в соответствии с потребностями войск.

    Спецтехника оснащена лабораторным оборудованием для выявления и экспресс-анализа патогенов в районе чрезвычайной ситуации биологического характера, обзорной видеокамерой для проведения оперативной съемки. GPS/Глонасс терминал фиксирует координаты зон биологического заражения и обладает возможностью оперативной передачи данных посредством системы спутниковой связи.

    На данный момент завершены испытания мобильных комплексов с проверкой их комплектации и работоспособности. Личный состав прошел обучение по их эксплуатации. В ближайшее время специальное оборудование поступит в войска для применения по предназначению.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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