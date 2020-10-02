Комплекс студенческих домов построят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась торжественная закладка первого камня в строительство комплекса студенческих домов Евразийского национального университета, передает МИА «Казинформ».

«Комплекс рассчитан на 2361 место. Строительство планируется за счет частных инвестиций в рамках реализации задач Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, обозначенных в обращении «Пять социальных инициатив Президента», - сообщила пресс-служба городского акимата в Instagram.

По информации ЕНУ, общежитие площадью почти 45 тыс. кв. м будет состоять из трех блоков по пять этажей и располагаться на пересечении улиц Ахмета Байтурсынова и Кенена Азирбаева. В студенческих домах будут созданы условия для комфортного проживания, обучения, отдыха студентов. В помещении и на территории будут расположены центры питания, досуговые центры, тренажерные залы, спортплощадки, магазины.

По данным представителей учебного заведения, нынешний проект будет самым масштабным в истории университета и полностью решит проблему нехватки мест в общежитиях среди студентов. В церемонии приняли участие представители Министерства образования и науки РК, акимата.