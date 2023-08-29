Комплекс по производству продуктов с крупнейшей в ЦА фабрикой мороженого строят в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Накануне важного для Казахстана события компания «Шин-Лайн», основанная в 1995 году, отмечает рост основных показателей по итогам деятельности, передает МИА «Казинформ».

Согласно оценкам независимой специализированной компании «Евромонитор», доля лидера отечественного рынка мороженого «Шин-Лайн» выросла до 49%.

На сегодня ведущий производитель мороженого в Казахстане и Центральной Азии претендует на лидерство в масштабах СНГ. Все этапы роста совпали со становлением республики. Уже к 2015 году компания вошла в программу «национальных чемпионов», став лидером отрасли в масштабах страны. На своем примере компания смогла показать, как можно развиваться в нашей стране и чего можно достичь.

«В самом начале пути мы сосредоточились на производстве мороженого. Сегодня ставим задачу стать компанией №1 в СНГ, и под эту амбициозную цель подбираем производственные решения и персонал, ведь главный секрет успеха – совокупность грамотной производственной стратегии и команды профессионалов, занятых любимым делом, – рассказал президент группы компаний «Шин-Лайн»Андрей Шин. – В достижении этих вершин есть наш патриотизм».

Государственная поддержка являлась важной составляющей достижений компании, как и верная политика правительства Казахстана, направленная на поддержку развития бизнеса. Производство мороженого – дорогой, инвестиционно емкий бизнес, в котором нельзя что-то сделать, не вложившись в сырье, оборудование, создание холодной цепочки.

Последние 5 лет стали переходом производства на совершенно новый технологический уровень, который доступен всего нескольким промышленным гигантам и экспертам в мире мороженого. «Шин-Лайн» участвует в создании уникальных механизмов и уникальных рецептур, которые прежде не производились в мире.

«Особые запросы к поставщикам – это необходимое условие, чтобы воплотить в реальность идеи, превзойти себя, удивить потребителя и в конечном счете стать лидером, предложив продукт, сделанный в Казахстане, аналогов которому нет в Европе или в соседних государствах», - добавил А. Шин.

В Алматинской области строится комплекс по производству продуктов питания, включающий крупнейшую и самую инновационную в СНГ, странах Восточной Европы и Центральной Азии фабрику мороженого, производство молочных продуктов, полуфабрикатов, теста, различных видов лапши и кондитерских изделий. Общая стоимость проекта составляет 33,4 млрд тенге, проектная мощность первой очереди составит 250 тонн продукции в сутки.