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    Комплекс по производству бройлеров построят в Атырауской области

    24 Мая 2022, 00:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В индустриальную карту по Махамбетском району включены 5 проектов общей стоимостью 11 млрд тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил аким района Ринат Джангылышов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    « Основной проект - строительство комплекса по производству мяса птицы - бройлеров». Стоимость проекта - 5,9 млрд тенге. Будет трудоустроено 79 человек. Реализуется также проект «Строительство теплицы на 4 га фермерского хозяйства «Жумагалиева» стоимостью 1,2 млрд тенге. Здесь трудоустроят 40 местных жителей. Объекты сдадут в эксплуатацию в 2023 году», - сообщил Ринат Джангылышов.

    В районе уже построили молочный завод ТОО «Первомайское», ферму по производству козьего молока ТОО «Сарайшық АТШ», комплекс по производству биогумуса.

    «В районе с начала года зарегистрирован 1601 субъект предпринимательства. Из них 1496, или 93,4%, - действующие. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 13%. За прошлый год через областной филиал «Аграрной кредитной корпорации» в рамках программы «Агробизнес» семь предпринимателей получили 124,6 млн тенге кредитов для проектов в растениеводстве и животноводстве», - проинформировал глава района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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