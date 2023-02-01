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    Комплекс по производству 1,250 млн тонн полиэтилена планируют запустить в Казахстане

    1 Февраля 2023, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году Казахстан планирует произвести 515 тысяч тонн продукции нефтегазохимической отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2023 году объем производства нефтегазохимической продукции планируется на уровне 515 тысяч тонн. В рамках дальнейшего развития отрасли начато строительство комплекса по производству бутадиена стоимостью около 900 млн долларов», - сказал Болат Акчулаков.

    По словам министра, в этом году в рамках проекта «Полиэтилен» будет продолжено углубление производства.

    «В 2023 году в рамках проекта «Полиэтилен» будет решен вопрос финансирования газосепараторной установки, позволяющей перерабатывать 9 млрд кубометров газа, и начато проектирование полэтиленового комплекса мощностью 1,250 млн тонн в год», - сказал Болат Акчулаков.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Минэнерго РК
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