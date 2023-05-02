Комплекс мер для решения вопроса с водоснабжением разработали в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше сделали ревизию водовода Токырау. Утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения города. Также в Балхаше продолжается реконструкция водопроводных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О водоснабжении городов и сельских населенных пунктов области доложил на аппаратном совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Ербол Толеуов.

«В Балхаше в 2022 году начат проект реконструкции водопроводных сетей города. Работы идут поэтапно, завершение планируется в 2024 году. Кроме того, осмотрен водовод Токырау, питающий город и близлежащие населённые пункты. Акиматом города разработаны соответствующие Дорожные карты первоочередных мер по стабилизации водоснабжения, комплексного решения вопроса питьевой воды, а также по оздоровлению коммунальных предприятий «Балхаш су» и «Балхаш жылу», – сказал Ербол Толеуов.

По словам акима Балхаша Кайрата Камзина, из городского бюджета выделили средства на покупку нового оборудования и материалов для услугодателей. На этой неделе объявят конкурс.

Ербол Толеуов рассказал, как в целом по области повышают доступ населения к чистой питьевой воде. Задача к 2025 году обеспечить 100 %. Сейчас показатель в городах области составляет 98,5 %, в сёлах – 92,9 %.

В этом году в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» профинансировано 39 проектов. Планируется построить и реконструировать около 390 км водопроводных и канализационных сетей.

В Караганде необходимо завершить строительство водопроводных сетей в Сортировке. Также централизованное водоснабжение будут проводить в поселке Сахалин, проект уже разработан.

В Темиртау предстоит завершить реконструкцию водопроводных сетей. На этот год осталось около 20 км.

Новые водопроводы строят в 14 селах Бухар-Жырауского, Актогайского, Каркаралинского, Нуринского и Шетского районов.

В селах, где проживают меньше 200 человек, будут устанавливать комплексы блок-модульной очистки воды.

«Обеспечение населения качественной питьевой водой – это одна из главных наших задач. Необходимо своевременно завершить и ввести в эксплуатацию все реализуемые проекты. Лично буду контролировать ход работ», – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.



