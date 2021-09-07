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    Комплекс мер антиинфляционного реагирования одобрили в Правительстве

    7 Сентября 2021, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве одобрили Комплекс мер антиинфляционного реагирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если нет возражений, предлагаю одобрить Комплекс мер антиинфляционного реагирования. Государственным органам и организациям, местным исполнительным органам необходимо немедленно приступить к выполнению предусмотренных мер», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В целях реализации Комплекса, Премьер озвучил ряд поручений.

    «Министерству национальной экономики поручаю обеспечить мониторинг за ходом реализации мер антиинфляционного реагирования. Алихан Асханович, Роман Васильевич, контроль и координация за Вами», - заключил Аскар Мамин, обращаясь к первому заместителю Премьер-Министра Алихану Смаилову и заместителю Премьер-министра Роману Скляру.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы.

    «В целях сдерживания роста цен в стране разработан проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы. Проект Комплекса мер состоит из 70 мероприятий по двум направлениям - оперативные и среднесрочные меры. Эти меры предусматривают сдерживание роста цен, а также системные меры, направленные на поддержание темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре», - сказал министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Другие государственные органы Общество Аскар Мамин
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