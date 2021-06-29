Комплаенс-службы: куда обращаться по фактам коррупционных проявлений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Внедрение независимых комплаенс-служб считается одним из лучших методов борьбы со взяточничеством, и на сегодняшний день подобные службы уже работают в 323 организациях квазигосударственного сектора Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в мире основным инструментом обеспечения корпоративной добропорядочности и искоренения коррупции является эффективная деятельность независимых служб комплаенс в рамках управления рисками и внутреннего контроля, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адильхан Аширбаев. - Одной из основных задач специалистов комплаенс-служб заключается в предупреждении коррупции и защите деловой репутации организации. При этом важнейший приоритет - это профилактика. А соблюдение корпоративных стандартов в организациях квазигосударственного сектора должно стать одним из приоритетов для руководителей данных организаций».

Спикер подчеркнул необходимость безотлагательной и качественной организации полноценного функционирования комплаенс-служб.

«Президентом страны только за 2019 - 2020 годы подписано три пакета законов, связанных с усилением в стране борьбы с коррупцией. Законом реализованы прозвучавшие в Послании поручения об ужесточении наказания за коррупционные преступления, а также по внедрению новых инструментов противодействия коррупции. Наряду с существенным ужесточением уголовного законодательства, приоритет в борьбе с коррупцией переносится на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений», - подчеркнул Адильхан Аширбаев.

Главы регионального ведомства также отметил, что в Закон «О противодействии коррупции» внесена поправка, которая гласит: «В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и её работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Субъекты предпринимательства, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, вправе создавать антикоррупционные комплаенс-службы».

Руководитель ТОО «Тұрғын үй Жөндеу-Тараз» Кенжехан Абжанов отметил, что предприятием принимаются комплексные меры по противодействию коррупции, обеспечению прозрачности проводимой работы и общественного контроля. «Для того чтобы граждане могли обратиться к нам напрямую, открыта телефонная линия, работающая круглосуточно и семь дней в неделю. По этому телефону можно обращаться по всем вопросам касательно нашей деятельности, а также по фактам коррупционных проявлений», - заявил руководитель товарищества.