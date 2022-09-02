Компетенции Конституционного суда озвучил Минюст РК– презентован законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова презентовала законопроект «О Конституционном Суде Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целями проекта Конституционного закона являются реализация внесенных изменений в Конституцию Республики в части преобразования Конституционного Совета в Конституционный Суд, усиление правозащитных институтов государства, обеспечение строгого соблюдения положений Основного закона и расширение доступа граждан к конституционному контролю», - сказала Алма Муканова во время презентации в Мажилисе.

Проект Конституционного закона состоит из трех разделов, 10 глав и 68 статей. Первый раздел посвящен статусу Конституционного Суда.

«Хочу подчеркнуть, что Конституционный Суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции. Конституционный Суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного Суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией», - отметила вице-министр.

В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного Суда и прекращения их полномочий.

Также закрепляются их независимость и неприкосновенность.

«Учитывая высокий статус судей Конституционного Суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного Суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе. Далее раскрываются вопросы организации деятельности Конституционного Суда, включающие в себя порядок финансирования Конституционного Суда, статус его аппарата и иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности данного органа», - сказала Алма Муканова.

Вместе с тем, по ее словам, в данном разделе отражены компетенция Конституционного Суда и организационные формы ее осуществления.

«Как Вы знаете, компетенция Конституционного Суда прямо регламентирована статьей 72 Конституции. К компетенции Конституционного Суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции Республики, а также дача официального толкования норм Конституции», - перечислила спикер.

То есть, все действующие функций Конституционного Совета переданы Конституционному Суду.

Кроме того, самое важное, в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию, Конституционный Суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Также право обращения в Конституционный Суд получили Генеральный Прокурор и Уполномоченный по правам человека.