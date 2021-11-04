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    Компетенции Агентства финансового мониторинга намерены расширить  в РК

    4 Ноября 2021, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены расширить компетенции Агентства финансового мониторинга. Об этом сообщила сенатор Ольга Перепечина, представляя поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию нелегальных доходов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается предоставить доступ к Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу (без права модерирования) в целях установления прозрачности сведений о законном владельце (прямом или косвенном) учреждения», - сказала Ольга Перепечина.

    Также, по словам депутата, законопроектом предлагается снижение пороговых значений по отдельным видам операций с деньгами и имуществом, установление для субъектов финансового мониторинга срока не позднее 24 часов с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, причастных к финансированию терроризма, для принятия мер по замораживанию операций и другие новеллы.

    «В целом принятие и реализация законопроекта будут способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы, не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета», - заверила Ольга Перепечина.

    Автор:

    Серик Сабеков

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