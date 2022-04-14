Компенсирующий тариф на воду, тепло и канализацию ввели в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Тарифы на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение снижены в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, временный компенсирующий тариф сроком на год введен после вмешательства областной прокуратуры.

В ходе проверок в деятельности АО «Aqtobe su-energy group» были установлены нарушения требований закона «О естественных монополиях». Компания не исполнила обязательные мероприятия по оказываемым услугам на сумму более чем 892 миллиона тенге.

Тариф на услугу водоснабжения для актюбинцев снижен на 2,16%, водоотведения – на 0,37%, и на 4,31% — на услугу теплоснабжения.

Помимо снижения тарифа, монополиста обязали выплатить штраф в размере 9,3 миллиона тенге.