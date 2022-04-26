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    Компенсацию дадут за погибший скот жителям Туркестанской области

    26 Апреля 2022, 09:42

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Жителям также будет оказана помощь в восстановлении хозяйственных построек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева создана специальная рабочая комиссия под председательством акима области. Из резервного фонда областного бюджета будут рассмотрены необходимые средства и оказана следующая помощь:

    1. Жителям потерявшие свой скот предоставят компенсацию в соответствии с установленными правилами;

    2. Жилые дома будут восстановлены;

    3. Будут восстановлены крыши зданий и жилых сооружений;

    4. Будет оказана помощь в восстановлении хозяйственных построек;

    В настоящее время комиссией подсчитывается объем понесенных убытков.

    24 апреля в Казыгуртском и Сарыагашском районах и городе Кентау в Туркестанской области выпали сильные осадки, что привело к стихийным бедствиям.

    В спасательной операции было задействовано более 100 сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов, 15 единиц техники и 13 мотопомп. Благодаря слаженной работе проведена откачка воды и очистка канав.

    В результате ЧС 50 человек эвакуированы в безопасную зону. По предварительным подсчетам установлено, что вода попала в 53 двора, 19 домов, 1 тойхану и 16 хозяйственных построек. Пострадавших нет, однако есть убыток скота, их насчитано 370 голов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Происшествия Акимат Паводок Регионы Вода
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