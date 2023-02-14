Компенсация по депозитам в тенге: премия поступит на текущие банковские счета вкладчиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендует вкладчикам проверить наличие действующего текущего счета для зачисления суммы компенсации (премии) в размере 10% и при необходимости открыть его, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Премия по тенговым депозитам будет перечислена на текущие банковские счета вкладчиков. Что касается депозиторов жилищного строительного сберегательного банка (Отбасы банк), то им 10-ти процентную премию перечислят на сберегательные счета.

Банки завершили прием заявлений на выплату компенсации 10 февраля 2023 года. В Фонде отметили, что премию в 10% вкладчику выплатит банк, в котором открыт депозит. Выплаты будут проводиться после 23 февраля 2023 года. В этот же день завершится Программа защиты тенговых вкладов.

Соответственно, вкладчик имеет право с 24 февраля 2023 года частично или полностью снимать средства с компенсируемого вклада.

Премию начислят на минимальную сумму, которая находилась на счету с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года, но не более 2 млн тенге. Сроки, условия, порядок выплаты компенсации по депозитам прописаны в правилах программы. Ознакомиться с документом можно здесь.

Более подробную информацию можно узнать в банках, где размещен депозит, либо направить свои вопросы на почту info@kdif.kz, в Telegram-чат @kdif_ask или обратиться в колл-центр КФГД по бесплатному номеру 1460.



