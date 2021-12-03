Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Компанию уличили в уклонении от налогов на 157 млн тенге в ЗКО

    3 Декабря 2021, 16:43

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу пресечен очередной факт уклонения от уплаты налогов более чем на 157 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.

    «По данным следствия, руководитель предприятия Б. Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию и тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн тенге. Б.Утегенов осужден и на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях», - сообщает АФМ.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Из-за теневой экономики госбюджет не получает налоги на 3-4 трлн тенге - Наталья Годунова
    Социально значимым товаропроизводителям могут предоставить льготы в Казахстане
    Сколько яхт есть в собственности у казахстанцев
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске