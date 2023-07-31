Компанию по управлению возвращенными активами создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению возвращенными активами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство финансов разработало соответствующее постановление и разместило на портале «Открытые НПА».

«Целью принятия проекта является создание компании по управлению возвращенными активами. В соответствии с законом целями управляющей компании являются управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и другими законами Республики Казахстан», - отмечено в пояснительной записке к проекту постановления.

Поясняется, что задачами управляющей компании являются принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.

Компания будет создана в организационно-правовой форме ТОО со стопроцентным участием государства в уставном капитале. При этом уставный капитал товарищества сформируют путем передачи имущества, находящегося на балансе Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

В связи с этим Комитету государственного имущества поручено обеспечить:

-утверждение устава товарищества;

-избрание лица, уполномоченного на подписание от имени товарищества документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов товарищества;

- провести государственную регистрацию товарищества в органах юстиции;

- принятие иных мер, вытекающих из настоящего пункта.

Отмечается, что ТОО будет находиться в ведении Министерства финансов.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 14 августа текущего года.

Как сообщалось ранее, закон «О возврате государству незаконно приобретённых активов» утвердил Глава государства 12 июля 2023 года. В рамках реализации закона в Казахстане создадут Комитет по возврату активов Генпрокуратуры РК.