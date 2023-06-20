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    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса

    20 Июня 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект «Бизнес-трамплин» направлен на поддержку малого предпринимательства и стимулирование развития МСБ в Казахстане. Это конкурс малых бизнесов, главный победитель которого получает 7 000 000 тенге (15 000 $) на развитие своего дела, передает МИА «Казинформ».

    В проекте могут принять участие действующие компании, которые были основаны, создают продукт или услугу и платят налоги в Казахстане. Участник должен доказать, что способен воплотить свою идею в жизнь и презентовать финансовый план использования выделенных средств.

    Прием заявок стартовал 20 июня и продлится до 3 июля 2023 года включительно на сайте.

    «Компания Visa поддерживает и запускает многочисленные инициативы, для того чтобы расширить возможности малого бизнеса в Казахстане, предоставляя новые знания предпринимателям, а также помогает им развивать личные и профессиональные навыки. В рамках проекта «Бизнес-трамплин» мы ищем предпринимателей, кому материальная поддержка поможет «взлететь» как можно выше, станет трамплином для следующего этапа развития и роста. Финалисты конкурса смогут получить экспертную оценку продукта и идеи развития от топ-менеджеров и крупнейших предпринимателей страны. Проект создает уникальные условия, в которых малый бизнес может получить новые возможности для роста и получить ответы на интересующие вопросы от экспертов, которым уже удалось построить успешный бизнес», — отмечает Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер компании Visa в Центральной Азии и Азербайджане.

    Как принять участие?

    Для участия предпринимателям необходимо сделать публикацию в социальных сетях, отметить официальную страницу Visa @visakz_official и добавить хэштег #businessspringboardkz.

    Публикация должна быть в формате фото или видео-визитки, хронометраж которой должен составлять до 1 минуты в MPEG4, MOV, AVI и с качеством не ниже HD (1024x720 точек).

    Далее необходимо оставить заявку на сайте на участие в проекте. Один участник может подать заявку только в одной номинации: в основной номинации или в номинации «Социальный бизнес».

    Условия участия

    В основной номинации конкурса будут 3 победителя, которые получат 7.000.000, 5.000.000 и 3.000.000 тенге за первое, второе и третье места соответственно. В номинации «Социальный бизнес» победитель получит 7.000.000 тенге. Также участники могут получить «Специальный приз» от жюри в размере 2.000.000 тенге.

    Ознакомиться с деталями проекта можно на официальном сайте.

    Автор:

    Артем Волков

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