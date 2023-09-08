Компания Sinopec заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы реализации новых проектов в нефтегазовой сфере обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент компании Sinopec Юй Баоцай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Глава Правительства подчеркнул, что при непосредственном участии Sinopec в республике завершен ряд значимых проектов, в том числе модернизация Атырауского НПЗ.





Он также напомнил, что в недавнем Послании народу Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сформировать прочный промышленный каркас страны. В частности, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.





«В этой связи «якорный» проект «Полиэтилен» является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли, а его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны. Учитывая, что Sinopec является одним из мировых лидеров в области нефтегазохимии, вопрос вхождения компании в проект в качестве равноправного партнера имеет стратегическое значение», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем было отмечено, что Sinopec рассматривает возможность участия в других перспективных проектах в Казахстане.

Глава компании Sinopec отметил, что сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики сегодня развивается высокими темпами. В свою очередь, это вносит весомый вклад в повышение благосостояния народов двух стран.

Президент Sinopec также выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли.