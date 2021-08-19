Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Компания OneWeb завершает монтаж оборудования в Нур-Султане

    19 Августа 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Национального космического центра РК завершаются работы по монтажу и настройке оборудования компании OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Идет подготовка к проведению демонстрационных тестов OneWeb Demo по использованию негеостационарной спутниковой системы связи широкополосного доступа с высокой пропускной способностью и низкой задержкой сигнала», сообщает пресс-служба Аэрокосмического комитета (Казкосмоса) Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

    Как сообщалось ранее, во время рабочей встречи с делегацией международной корпорации «OneWeb» в Национальном космическом центре были обсуждены технические вопросы реализации проекта OneWeb Demo в Казахстане и перспективы локализации производства для системы OneWeb.

    Проект OneWeb Demo реализуется компанией OneWeb Kazakhstan Ltd. при содействии АО «НК «КГС» и АО «РЦКС» в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 9 апреля 2021 года в городе Байконуре.

    Организационную поддержку в исполнении этого проекта оказывает АО «Транстелеком» и МЦРИАП РК. Как сообщает АО «Транстелеком» на своей страничке в социальных сетях, он представляет интернет-канал, предназначенный для осуществления пилотного проекта.

    Начало демонстрационной кампании OneWeb Demo запланировано на сентябрь 2021 года и будет представлять интерес для государственных структур и предприятий РК, телекоммуникационных компаний, цифрового сообщества Казахстана и стран Евразийского региона, говорится в пресс-релизе Казкосмоса.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Астана Интернет Связь, ТВ, IT Сотрудничество Космос
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам