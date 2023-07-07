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    Компания OceanGate полностью прекратила все работы после крушения «Титана»

    7 Июля 2023, 13:15

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Компания OceanGate, осуществлявшая подводные экспедиции к «Титанику», объявила о полном приостановлении своей деятельности после крушения 18 июня батискафа «Титан», на борту которого находились 5 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Продолжается расследование того, каким образом субмарина взорвалась во время погружения к месту крушения «Титаника».

    Власти заявили, что расследование, проводимое Береговой охраной США, будет направлено на предотвращение подобных происшествий в будущем.

    Главный следователь, капитан Джейсон Нойбауэр заявил в прошлом месяце, что Береговая охрана провела расследование на самом высоком уровне, и что расследование будет проводиться совместно с властями Канады, Великобритании и Франции.

    28 июня Береговая охрана США заявила, что были извлечены обломки и человеческие останки с «Титана» и доставлены на сушу. По данным официальных источников, обломки будут доставлены в порт США для дальнейшего анализа.

    По словам Нойбауэра, следователей ждет «большой объем работы».

    Генеральный директор OceanGate, 61-летний Стоктон Раш погиб на борту «Титана» вместе с четырьмя другими пассажирами: британо-пакистанским бизнесменом Шахзадой Давудом, 48 лет, и его 19-летним сыном Сулейманом, 58-летним британским бизнесменом Хэмишем Хардингом, и 77-летним бывшим водолазом французского ВМФ Полом-Генри Наржиоле.

    Стоктон Раш заработал репутацию амбициозного исследователя и убежденного лидера, который иногда нарушал правила, чтобы осуществить свою мечту исследовать море. Раш совершил несколько успешных погружений на батискафе «Титан», хотя, как сообщается, он проигнорировал предупреждения о безопасности своей подлодки.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Происшествия Великобритания Мировые новости Титаник
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