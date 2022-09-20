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    Компания незаконно завышала цены на электроэнергию в Экибастузе

    20 Сентября 2022, 10:37

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Одну из компаний подозревают в проведении сделок с неблагонадежными предприятиями. Сумма ущерба от их действий составила более 583 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.

    «Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории города.

    Компанию подозревают во включении в отчетность 2019-2020 гг. сделок с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на сумму более 583 млн тенге, что могло повлиять на повышение тарифного плана в указанный период», - сообщили в ведомстве.


    Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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