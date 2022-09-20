Компания незаконно завышала цены на электроэнергию в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Одну из компаний подозревают в проведении сделок с неблагонадежными предприятиями. Сумма ущерба от их действий составила более 583 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.

«Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории города.

Компанию подозревают во включении в отчетность 2019-2020 гг. сделок с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на сумму более 583 млн тенге, что могло повлиять на повышение тарифного плана в указанный период», - сообщили в ведомстве.





Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте осудили двух казахстанских предпринимателей, которые незаконно продали около 8 тонн мазута.



