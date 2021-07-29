Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Компания Netflix обяжет своих сотрудников привиться от коронавируса

    29 Июля 2021, 12:27

    ЛОС-ГАТОС. КАЗИНФОРМ - Компания Netflix обяжет всех своих сотрудников вакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Deadline.

    Компания стала первой в Голливуде, которая обяжет своих сотрудников пройти вакцинацию во всех ее студиях в США. Обязательной вакцинации подлежат все актеры и работающие с ними члены съемочной группы, также известные как сотрудники зоны A (Zone A).

    Исключением являются лица, которые не могут сделать прививку по медицинским, религиозным и возрастным причинам.

    В данный момент США борется с четвертой волной коронавирусной инфекции, вызванной высокопатогенным штаммом коронавирусной инфекции «дельта».

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Здравоохранение США Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай