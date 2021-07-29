Компания Netflix обяжет своих сотрудников привиться от коронавируса

ЛОС-ГАТОС. КАЗИНФОРМ - Компания Netflix обяжет всех своих сотрудников вакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Deadline.

Компания стала первой в Голливуде, которая обяжет своих сотрудников пройти вакцинацию во всех ее студиях в США. Обязательной вакцинации подлежат все актеры и работающие с ними члены съемочной группы, также известные как сотрудники зоны A (Zone A).

Исключением являются лица, которые не могут сделать прививку по медицинским, религиозным и возрастным причинам.

В данный момент США борется с четвертой волной коронавирусной инфекции, вызванной высокопатогенным штаммом коронавирусной инфекции «дельта».



