Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Компания недостаточно обучила персонал – Роман Скляр о ЧП на ТЭЦ в Экибастузе

    12 Декабря 2022, 15:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр пообещал наказать всех виновных в аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В тот момент главным было ликвидировать ЧС, это крупнейшая коммунальная авария за всю историю Экибастуза. Что к ней привело? Понятно, что операционная ошибка персонала станции, который резко увеличил давление в сети. Есть вопросы абсолютно ко всем - и к руководству станции, и к собственникам – почему они такое допустили. Тот же монометр, на который обратил внимание оператор станции и начал нагнетать давление – почему он завис?», - сказал Роман Скляр в кулуарах расширенного заседания Правительства.

    По его словам, было вложено недостаточно средств в оборудование.

    «Потому что было разбито окно и монометр элементарно замерз. А почему монометр замерз – наверное, компания не вложила достаточно средств в элементарные вещи, недостаточно обучила персонал. Поэтому, утверждать, что отвечать будет только человек, который совершил какие-то действия – условно включил или выключил рубильник – ошибочно. Виновных правоохранительные органы найдут и привлекут к строжайшей ответственности», - пообещал Р. Скляр.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование причин аварии в Экибастузе.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.


    Фото: Валерий Бугаев

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Павлодарская область Экибастуз Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
    Новости по теме
    Новости по теме
    Положение в городе улучшается, но работы еще много – Президент РК об Алматы
    Проблемы финансового сектора находятся в фокусе внимания Главы государства - экономист
    Проблема не одного Министерства энергетики - Болат Акчулаков о критике Президента
    Борьба с инфляцией оставалась ключевой задачей Правительства в 2022 году - экономист
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    4 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    5 Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
    Новости партнеров