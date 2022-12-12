Компания недостаточно обучила персонал – Роман Скляр о ЧП на ТЭЦ в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр пообещал наказать всех виновных в аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тот момент главным было ликвидировать ЧС, это крупнейшая коммунальная авария за всю историю Экибастуза. Что к ней привело? Понятно, что операционная ошибка персонала станции, который резко увеличил давление в сети. Есть вопросы абсолютно ко всем - и к руководству станции, и к собственникам – почему они такое допустили. Тот же монометр, на который обратил внимание оператор станции и начал нагнетать давление – почему он завис?», - сказал Роман Скляр в кулуарах расширенного заседания Правительства.

По его словам, было вложено недостаточно средств в оборудование.

«Потому что было разбито окно и монометр элементарно замерз. А почему монометр замерз – наверное, компания не вложила достаточно средств в элементарные вещи, недостаточно обучила персонал. Поэтому, утверждать, что отвечать будет только человек, который совершил какие-то действия – условно включил или выключил рубильник – ошибочно. Виновных правоохранительные органы найдут и привлекут к строжайшей ответственности», - пообещал Р. Скляр.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование причин аварии в Экибастузе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.





Фото: Валерий Бугаев





