Компания «КазТрансОйл» просит изменить внутренний тариф на перекачку нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В базе данных «Монополист» размещен документ АО «КазТрансОйл», в котором компания просит изменить внутренний тариф на перекачку нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК утвержден тариф АО «КазТрансОйл» на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов на 2021-2025 годы в размере 4355, 57 тенге на тонну за 1000 км. Как известно, в январе 2022 года производственный персонал Общества и трудовые коллективы сервисных компаний выступили с требованием о повышении заработной платы. По результатам переговоров руководства «КазТрансОйл» и «КазМунайГаз» с представителями трудовых коллективов производственных подразделений Общества было согласовано увеличение с января 2022 года уровня заработных плат производственного персонала с учетом общеотраслевых показателей», - говорится в пояснительной записке компании.

Как отмечают в «КазТрансОйл», указанные решения позволили предотвратить риск забастовок, которые привели бы к приостановке транспортировки нефти, возникновению аварийных ситуаций и повышению вероятности противоправных действий в отношении объектов и имущества Общества.

«При этом, в соответствии с подпунктом 9-2) пункта 9 статьи 22 закона РК «О естественных монополиях», одним из оснований для изменения утвержденного органом тарифа до истечения его срока действия является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, сложившимся по данной статистики. В этой связи АО «КазТрансОйл» сформирована и подготовлена заявка на изменение утвержденного тарифа на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов «КазТрансОйла», - отмечает компания.

Сообщается, что заявка подготовлена в соответствии с пунктами 604, 630 и 631 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Казахстана РК от 19 ноября 2019 года 90.

Как пишет Inbusiness.kz, проект тарифа на внутренний рынок составил 5012,42 тенге за тонну на 1000 км, что на 656,86 тенге, или 15%, превышает утвержденный уровень тарифа.