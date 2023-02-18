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    Компания «КазАвтоЖол» ответила на критику сенатора по поводу нарушений законодательства

    18 Февраля 2023, 19:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В АО «НК «КазАвтоЖол» ответили на обвинения сенатора Андрея Лукина в многочисленных нарушениях законодательства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сенатор в своем депутатском запросе заявил, что «КазАвтоЖол» способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму 8,3 млрд тенге.

    «Договоры заключили в рамках действующих правил закупок для субъектов квазигосударственного сектора, разработанных уполномоченным органом. В пункте 287 правил закупок выделены основания заключения договоров способом из одного источника, в соответствии с которыми произвели данные закупки. Выбор поставщиков осуществлялся по наименьшему ценовому предложению на основании запрошенных коммерческих предложений, договоры заключены с поставщиками, представившими наименьшую цену. Основанием явилось заключение соответствующего уполномоченного государственного органа по чрезвычайным ситуациям (объекты были признаны аварийными)», - отметили в пресс-службе компании.

    В «КазАвтоЖол» пояснили, что данные меры направлены на обеспечение безопасного проезда на автомобильных дорогах и предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь гибель людей.

    В компании заявили, что ведутся полномасштабные работы по изучению и внедрению новых технологий в дорожном строительстве, но при проведении экспертизы предложения общества не поддерживаются из-за дороговизны. Например, при применении геотекстиля стоимость проектов возрастает до 5%.

    «На проектируемых участках автодорог протяженностью 1,5 тысячи километров удорожание может составить до 20 млрд тенге. За последние 5 лет апробировано 80 новых технологий на различных участках республиканских автодорог, 30 на сегодняшний день успешно внедрены в автодорожную отрасль. В текущем году работы в данном направлении продолжатся», - подчеркнули в компании.

    Ранее Андрей Лукин заявил, что в автодорожной отрасли не прекращаются факты нарушения законодательства и не соблюдаются нормы при выполнении строительных работ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги КазАвтоЖол
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