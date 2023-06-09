Компания из ОАЭ поможет в развитии аэропорта Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между МИИР РК и компанией Terminals Holding заключен меморандум о взаимопонимании по совместному развитию аэропорта города Астаны, как регионального мультимодального хаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

В рамках Астанинского экономического форума глава МИИР РК Марат Карабаев встретился с Министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и руководителем компании Terminals Holding – SoleProprietorship L.L.C.Terminals Holding, прибывших в Казахстан в составе делегации из Объединенных Арабских Эмиратов.

Компания Terminals Holding выступает ведущим поставщиком аэропортовых и авиационных услуг, также обладает опытом строительства, эксплуатации и управления международными аэропортами. Кроме того, TerminalsHolding является сестринской компанией Abu Dhabi PortsGroup.

По итогам встречи между МИИР РК и компанией Terminals Holding заключен меморандум о взаимопонимании по совместному развитию аэропорта города Астаны, как регионального мультимодального хаба.