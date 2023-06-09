Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Компания из ОАЭ поможет в развитии аэропорта Астаны

    9 Июня 2023, 09:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между МИИР РК и компанией Terminals Holding заключен меморандум о взаимопонимании по совместному развитию аэропорта города Астаны, как регионального мультимодального хаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

    В рамках Астанинского экономического форума глава МИИР РК Марат Карабаев встретился с Министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и руководителем компании Terminals Holding – SoleProprietorship L.L.C.Terminals Holding, прибывших в Казахстан в составе делегации из Объединенных Арабских Эмиратов.

    Компания Terminals Holding выступает ведущим поставщиком аэропортовых и авиационных услуг, также обладает опытом строительства, эксплуатации и управления международными аэропортами. Кроме того, TerminalsHolding является сестринской компанией Abu Dhabi PortsGroup.

    По итогам встречи между МИИР РК и компанией Terminals Holding заключен меморандум о взаимопонимании по совместному развитию аэропорта города Астаны, как регионального мультимодального хаба.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
    Air Astana запускает рейсы в Израиль
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста