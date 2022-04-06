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    Компания Intel приостановила работу в России

    6 Апреля 2022, 13:22

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России», - говорится в сообщении на сайте компании.

    В Intel добавили, что «работают над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1, 2 тысяч работников в России». В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию.

    Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. С прошлого года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.


    Фото: tass.ru

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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