РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:30, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Компания Henkel намерена развивать производство в Казахстане

    Концерн Хенкель - Ceresit
    Фото: Концерн Хенкель - Ceresit

    В Министерстве промышленности и строительства РК состоялась встреча председателя комитета промышленности Азамата Панбаева с генеральным директором компании Henkel в Центрально-Азиатском и Кавказском регионах Михаилом Ершовым.  

    Министерстве промышленности и строительства РК
    Фото: Министерстве промышленности и строительства РК

    В ходе встречи М. Ершов сообщил о завершении процесса перевода офиса Центрально-Азиатского и Кавказского регионов на территорию Казахстана и поделился планами компании по развитию бизнеса в нашей стране.

    Компания Henkel активно развивает бизнес в девяти странах Евразийского региона – Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане, Монголии, Азербайджане, Армении и Грузии. История сотрудничества данной компании с Казахстаном начинается с 2006 года.

    Министерстве промышленности и строительства РК
    Фото: Министерстве промышленности и строительства РК

    Усложнение производственных и логистических цепочек заставило компанию задуматься об оптимизации производства на евразийском пространстве. У компании уже есть два производственных предприятия в регионе: завод в Кунаеве (ранее Капшагай) и предприятие под Тбилиси в Грузии, которое производит Metylanи Ceresit на производственных объектах.

    В настоящее время изучаются другие возможности локализации производства, чтобы быть ближе к потребителю, при этом компания намерена продолжить вклад инвестиций в расширение производства строительных смесей в Казахстане.

    По итогам переговоров стороны выразили признательность друг другу за конструктивный, эффективный диалог, подчеркнули важность развития двусторонних отношений.

    Министерстве промышленности и строительства РК
    Фото: Министерстве промышленности и строительства РК
    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Производство Центральная Азия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!