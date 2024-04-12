Компания Henkel намерена развивать производство в Казахстане

В Министерстве промышленности и строительства РК состоялась встреча председателя комитета промышленности Азамата Панбаева с генеральным директором компании Henkel в Центрально-Азиатском и Кавказском регионах Михаилом Ершовым.

Фото: Министерстве промышленности и строительства РК

В ходе встречи М. Ершов сообщил о завершении процесса перевода офиса Центрально-Азиатского и Кавказского регионов на территорию Казахстана и поделился планами компании по развитию бизнеса в нашей стране.

Компания Henkel активно развивает бизнес в девяти странах Евразийского региона – Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане, Монголии, Азербайджане, Армении и Грузии. История сотрудничества данной компании с Казахстаном начинается с 2006 года.

Фото: Министерстве промышленности и строительства РК

Усложнение производственных и логистических цепочек заставило компанию задуматься об оптимизации производства на евразийском пространстве. У компании уже есть два производственных предприятия в регионе: завод в Кунаеве (ранее Капшагай) и предприятие под Тбилиси в Грузии, которое производит Metylanи Ceresit на производственных объектах.

В настоящее время изучаются другие возможности локализации производства, чтобы быть ближе к потребителю, при этом компания намерена продолжить вклад инвестиций в расширение производства строительных смесей в Казахстане.

По итогам переговоров стороны выразили признательность друг другу за конструктивный, эффективный диалог, подчеркнули важность развития двусторонних отношений.