Компания Google уволит 1800 сотрудников в Калифорнии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американская транснациональная корпорация Google намерена сократить более 1800 рабочих мест в штате Калифорния, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CNBC.

Принадлежащая холдингу Alphabet компания Google объявила о постепенном сокращении 12 тысячи сотрудников, что составит примерно 6% от общей численности ее работников в мире, из них 1845 должностей или 15%, сократят в Калифорнии уже в марте.

Большая часть сокращений персонала пройдет в американских городах Силиконовой долины: 1436 рабочих мест в Маунтин-Вью, 119 – в Сан-Бруно и 53 – в Пало-Альто.

Увольнения начнутся 31 марта. Это связано с местным трудовым законодательством, обязывающим работодателя направить пострадавшим работникам письменное уведомление как минимум за 60 дней о любом закрытии завода или массовом увольнении.

На общекорпоративном собрании в понедельник генеральный директор Google Inc. и Alphabet Сундар Пичаи подтвердил грядущие увольнения, отвечая на вопросы обеспокоенных своим будущем сотрудников.

Сокращение рабочих мест связывают с опасениями снижения доходов компании, поскольку отмечается падение стоимости услуг на рынке технологий.

Ранее о массовых сокращениях объявили технические компании: Amazon, Facebook, Salesforce и Microsoft, большинство штаб-квартир которых расположены в Силиконовой долине.





Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images



