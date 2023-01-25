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    Компания Google уволит 1800 сотрудников в Калифорнии

    25 Января 2023, 15:17

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американская транснациональная корпорация Google намерена сократить более 1800 рабочих мест в штате Калифорния, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CNBC.

    Принадлежащая холдингу Alphabet компания Google объявила о постепенном сокращении 12 тысячи сотрудников, что составит примерно 6% от общей численности ее работников в мире, из них 1845 должностей или 15%, сократят в Калифорнии уже в марте.

    Большая часть сокращений персонала пройдет в американских городах Силиконовой долины: 1436 рабочих мест в Маунтин-Вью, 119 – в Сан-Бруно и 53 – в Пало-Альто.

    Увольнения начнутся 31 марта. Это связано с местным трудовым законодательством, обязывающим работодателя направить пострадавшим работникам письменное уведомление как минимум за 60 дней о любом закрытии завода или массовом увольнении.

    На общекорпоративном собрании в понедельник генеральный директор Google Inc. и Alphabet Сундар Пичаи подтвердил грядущие увольнения, отвечая на вопросы обеспокоенных своим будущем сотрудников.

    Сокращение рабочих мест связывают с опасениями снижения доходов компании, поскольку отмечается падение стоимости услуг на рынке технологий.

    Ранее о массовых сокращениях объявили технические компании: Amazon, Facebook, Salesforce и Microsoft, большинство штаб-квартир которых расположены в Силиконовой долине.


    Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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