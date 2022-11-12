Компания Google пригласила на работу выпускника ЕНУ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Али Жусупов окончил механико-математический факультет Евразийского национального университета по специальности математическое и компьютерное моделирование. Получив приглашение от компании, с сентября этого года он работает в офисе Google в Цюрихе программистом-разработчиком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

До устройства в Google Али успел пройти стажировку в компании Яндекс, а также реализовать себя в качестве программиста-разработчика компании «Сбер».

За годы обучения в ЕНУ талантливый студент выигрывал множество международных олимпиад и конкурсов в области программирования, увлекался шахматами и баскетболом.





Фото: t.me/gylym_jogary_bilim