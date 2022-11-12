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    Компания Google пригласила на работу выпускника ЕНУ

    12 Ноября 2022, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Али Жусупов окончил механико-математический факультет Евразийского национального университета по специальности математическое и компьютерное моделирование. Получив приглашение от компании, с сентября этого года он работает в офисе Google в Цюрихе программистом-разработчиком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    До устройства в Google Али успел пройти стажировку в компании Яндекс, а также реализовать себя в качестве программиста-разработчика компании «Сбер».

    За годы обучения в ЕНУ талантливый студент выигрывал множество международных олимпиад и конкурсов в области программирования, увлекался шахматами и баскетболом.


    Фото: t.me/gylym_jogary_bilim

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Вузы Трудоустройство Миннауки и высшего образования РК
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