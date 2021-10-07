Компании-монополисты ВКО оштрафованы на общую сумму более 15 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области выявил получение необоснованного дохода у ряда субъектов-монополистов и ввел компенсирующие тарифы для потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

Департамент проанализировал отчета об исполнении тарифных смет за 2020 год в КГП на ПХВ «Таза Оскемен» по услуге передачи тепловой энергии, ТОО «Ауэзовские коммунальные сети» по услугам производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, КГП на ПХВ «Кокпекты» и ТОО «Шемонайха Су Арнасы» по услугам водоснабжения и водоотведения.

«В ходе анализа установлено, что данными субъектами не в полной мере исполнены статьи затрат, предусмотренные в тарифных сметах, что привело к получению необоснованного дохода. В связи с чем Департаментом, в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях путем введения временного компенсирующего тарифа», - говорится в сообщении ведомства.

В результате, в соответствии с приказом Департамента, потребителям ГКП на ПХВ «Таза Оскемен» на услугу водоотведения будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 10 647 843,68 тенге путем временного снижения тарифа с 78,07 тенге/м3 до 72,66 тенге/м3 или на 6,93%.

Потребителям ГКП на ПХВ «Таза Оскемен» на услуги по водоснабжению будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 10 497 887,13 тенге путем временного снижения тарифа с 100,80 тенге/м3 до 95,00 тенге/м3 или на 5,73%.

Потребителям КГП на ПХВ «Кокпеты» на услуги водоснабжения с.Тассай будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 482 043,09 тенге путем временного снижения тарифа с 222,76 тенге/м3 до 199,53 тенге/м3 или на 10,43%.

Потребителям КГП на ПХВ «Кокпеты» на услуги водоотведения будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 908 559,83 тенге путем временного снижения тарифа с 150,74 тенге/м3 до 137,76 тенге/м3 или на 8,61%.

Потребителям КГП на ПХВ «Кокпеты» на услуги водоснабжения с.Кокпекты будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 1 436 117,69 тенге путем временного снижения тарифа с 86,88 тенге/м3 до 81,14 тенге/м3 или на 3,15%.

Потребителям ТОО «Шемонаиха су арнасы» на услуги по водоснабжению будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 85 114,35 тенге путем временного снижения тарифа с 249,23 тенге/м3 до 248,88 тенге/м3 или на 0,14%.

Потребителям ТОО «Ауэзовские коммунальные услуги» на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 1 725 286,93 тенге путем временного снижения тарифа с 6469,74 тенге/Гкал до 6469,59 тенге/Гкал или на 0,01%.

Потребителям ТОО «Ауэзовские коммунальные услуги» на услуги по водоотведению будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 402 367,75 тенге путем временного снижения тарифа с 77,67 тенге/м3 до 72,12 тенге/м3 или на 7,2%.

Потребителям ТОО «Ауэзовские коммунальные услуги» на услуги по подаче технической воды будет возвращена сумма необоснованного дохода в размере 70 441,35 тенге путем временного снижения тарифа с 12,67 тенге/м3 до 12,48 тенге/м3 или на 1,4%.

Новые тарифы будут действовать уже с 1 ноября 2021 года.

Кроме того, Департамент привлек данных субъектов к административной ответственности за неисполнение статей затрат тарифных смет по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Таким образом, на КГП на ПХВ «Таза Оскемен», ТОО «Ауэзовские коммунальные сети», филиал № 110 РГП на ПХВ «Енбек Оскемен», КГП на ПХВ «Кокпекты», ТОО «Шемонайха Су Арнасы» наложен штраф на общую сумму 15 401 760 тенге.