Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Компании из Волгоградской области посетили Казахстан с рабочим визитом

    4 Октября 2022, 09:25

    12 - 15 сентября 2022 г. ведущие компании из Волгоградской области приняли участие в международной бизнес-миссии, прошедшей в двух крупных городах Республики Казахстан - в Атырау и Астане.

    В работе бизнес-миссии приняла участие делегация компаний из Волгоградской области: ООО «Агроблокстрой», ООО «Камышинский опытный завод», ЗПО «Скат», ООО «ГК АВТОКОМТЕХНОЛОДЖИ», ООО Завод «РИВЭЛЛ». Организатором делового мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Волгоградской области.

    В рамках работы бизнес-миссии было организовано более 40 двухсторонних b2b встреч с волгоградскими компаниями.

    В первые два дня рабочей поездки делегация посетила казахские компании в Атырау, где представители российского региона смогли пообщаться с местными предпринимателями, а также узнать специфику работы в этом регионе. В последние дни бизнес-миссии компании из Волгоградской области посетили с рабочим визитом компании из Астаны.

    По словам представителей делегации, участие в бизнес-миссии позволило презентовать свои компании иностранными коллегами в своей области, обрести деловых партнеров и найти новые пути развития в свете изменения рынка услуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Глава АСПиР и представители ОЭСР обсудили форматы сотрудничества
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду