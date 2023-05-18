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    Компании группы «Самрук-Қазына» расширяют сотрудничество с CNPC

    18 Мая 2023, 09:47

    СИАНЬ.КАЗИНФОРМ - Компании группы «Самрук-Қазына» расширяют сотрудничество с нефтегазовой корпорацией Китая. Соответствующие соглашения подписаны сегодня в Сиане в рамках государственного визита Президента Казахстана в Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) уже много лет работает в Казахстане. Она владеет 8,33% в Кашаганском проекте, 50% в «МангистауМунайГаз» и 67% в «Петроказахстан Инк». При участии CNPC построены Казахстанско-китайский нефтепровод, газопроводы Казахстан – Китай и Бейнеу – Бозой – Шымкент.

    Подписанные сегодня соглашения предполагают усиление партнерства «КазМунайГаза» и QazaqGaz с CNPC в сферах разведки, переработки и транспортировки нефти и газа в Казахстане.

    В частности, планируется расширение нефтепровода Казахстан – Китай на участке «Кенкияк-Атырау», строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также совместная геологоразведка нефти и газа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана ФНБ «Самрук Казына» Китай Нефть
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