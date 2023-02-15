Компьютерный сбой вызвал хаос в аэропорту Франкфурта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С утра отказали компьютеры компании Lufthansa для регистрации пассажиров на вылет. Администрации франкфуртского аэропорта пришлось отменить все рейсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Из-за компьютерного сбоя в авиаконцерне Lufthansa тысячи пассажиров в среду, 15 февраля, пострадали из-за отмены рейсов. В аэропорту Франкфурта-на-Майне – крупнейшем в ФРГ – с утра отказали компьютеры для регистрации пассажиров на вылет. Специалисты активно работают над устранением неполадок, сообщила представительница аэропорта. В головном офисе Lufthansa во Франкфурте-на-Майне заседает кризисный штаб. Отменены все авиарейсы компании внутри Германии. Пассажиров попросили пересесть на поезда.

Как выяснилось, столь масштабные проблемы были вызваны строительными работами на одной из железнодорожных веток во Франкфурте – накануне экскаватор повредил сразу несколько стекловолоконных кабелей концерна Deutsche Telekom. В результате пострадала связь во всем городе и окрестностях. Наиболее серьезные проблемы в северной части Франкфурта, аэропорт находится в западной части.

Администрация аэропорта сначала отменила все посадки во Франкфурте, чтобы не допустить чрезмерного скопления самолетов на терминалах. Рейсы во Франкфурт перенаправляются в Нюрнберг, Кельн, Дюссельдорф и другие города. Позднее были отменены и все вылеты из франкфуртского аэропорта.

Ранее казахстанская авиакомпания сообщила об отмене рейса из-за забастовки немецких профсоюзов.





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