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    Компьютерный клуб нарушил карантин в Шымкенте

    20 Августа 2021, 04:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Компьютерный клуб нарушил карантин в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции в ходе рейда, проводимого совместно с мобильной группой по контролю за соблюдением эпидемиологического режима, выявили расположенный на территории Абайского района компьютерный клуб, который работал, нарушив карантинные ограничения. Объект принимал посетителей около 23 часов, то есть после ограниченного главным санврачом города времени, также не был зарегистрирован в программе «Ashyq».

    Стражами порядка были собраны материалы в отношении администрации данной игротеки и направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер по статье 425 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Шымкент
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