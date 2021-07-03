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Компьютерный клуб нарушил карантин в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Июля 2021, 14:54
Компьютерный клуб нарушил карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники полиции в ходе рейда, проводимого совместно с мобильной группой по контролю за соблюдением эпидемиологического режима, выявили расположенный на территории Енбекшинского района компьютерный клуб, который работал, нарушив карантинные ограничения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Игротека продолжила принимать посетителей, не зарегистрировавшись в программе Ashyq. Кроме того, гости и обслуживающий персонал находились в заведении без масок, также в игровом зале не было наружных антисептических средств.

Стражами порядка были собраны материалы в отношении руководства данного объекта и направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия административных мер по статье 425 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

Стражи порядка просят соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции и напоминают об ответственности за нарушение требований постановления главного санврача города.


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