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    Компьютерной грамотности обучают осужденных в СКО

    6 Февраля 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осужденных обучают компьютерной грамотности. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом уголовно-исполнительной системы по СКО и Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева был заключен меморандум о взаимном сотрудничестве. Стороны договорились о проведении занятий с осужденными с применением дистанционных образовательных технологий. Сегодня по специально разработанному практическому курсу компьютерной грамотности обучаются 30 осужденных, из них 20 в мужской колонии и 10 в женской», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По ее словам, обучение проходит ежедневно в онлайн-формате. Общая продолжительность 5-модульного курса составляет 36 часов, по окончанию которого осужденные получат сертификаты.

    Благодаря курсам осужденные, которые раньше имели дело с компьютером, смогут возобновить память, другие же научатся пользоваться им с нуля.

    Получение профессиональных навыков в условиях учреждений УИС меняет социальный статус осужденного, осуществляет позитивную трансформацию его личности, что способствует закономерной интеграции осужденного в социум.

    «Благодаря возможности получить образование воспитательная функция учреждений УИС раскрывается глубже. Наличие профессиональных навыков позволяет человеку встать на путь исправления и найти свое место в обществе после освобождения», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система МВД РК
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