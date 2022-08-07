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    • Компьютеризация обучения негативно повлияла на зрение казахстанских школьников

    7 Августа 2022 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов назвал основные показатели проведенных среди школьников медосмотров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельное внимание уделяется здоровью школьников. В течение 2021 года углубленному медицинскому осмотру подлежало 2 911 777 учащихся общеобразовательных школ, из них осмотрено 2 480 540 детей (85%). Низкий удельный вес, охваченных медицинским осмотром школьников в 2021 году, наблюдается в Акмолинской (16%), Мангистауской областях (55,8%). Как показывает анализ проведенных медицинских осмотров учащихся, на первом месте находится патология органов зрения – в 2021 году 60 490 школьников, в 2020 г. – 22 795 школьников», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос .

    Основными причинами ухудшения зрения школьников, по его словам, являются приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения: увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов, чрезмерные информационные нагрузки через социальные сети мобильных устройств, нарушение гигиены зрения, несоблюдение зрительного режима.

    На втором месте - нервно-психические заболевания увеличившиеся в 2,7 раза в сравнении 2020 годом (в 2021 году - 15 946, в 2020 году – 5 872). Причинами роста являются повышенные психоэмоциональные состояния, чрезмерная информационная нагрузка через социальные сети, психологическая зависимость от телефона и гаджетов, несоблюдение режима дня и другие причины.

    На третьем месте - патология осанки (сколиоз), в 2021 году у 6112 детей выявлен сколиоз (2020 г.- 2517).

    «Способствующими причинами развития нарушения осанки являются недостаточная двигательная активность, рассаживание учащихся за школьную мебель без учета росто-возрастных данных, неправильное положение тела во время сидения, нарушение «правильной посадки» за столом, ношение сумок вместо ранцев, невыполнение или нерегулярное выполнение комплекса профилактических физических упражнений и другое», - добавил зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Здравоохранение #Цифровой Казахстан #Ерболат Досаев
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