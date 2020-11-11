Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Коммунисты стали Народной партией

    11 Ноября 2020, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XV Внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) проходит в Нур-Султане, в ходе которого предложено пересмотреть стратегию партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая наличие запроса на изменения политической и социально-экономической ситуации, а также необходимость реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию Коммунистической народной партии Казахстана через ребрендинг в Народную партию Казахстана», - сказал секретарь ЦК КНПК Айкын Конуров в ходе внеочередного съезда партии.

    «XV Внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана постановляет: провести ребрендинг Коммунистической народной партии Казахстана. Сменить название партии с «Коммунистическая народная партия Казахстана» на «Народная партия Казахстана». Сменить название фракции Народные коммунисты в Мажилисе Парламента РК на название «Халық партияның фракциясы» в Мажилисе Парламента РК», - говорится в постановлении съезд партии.

    Членами партии было предложено внести соответствующие изменения в Устав и программу партии, также утвердить новую редакцию Устава Общественного объединения «Народная партия Казахстана».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Политические партии
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске