Коммунисты стали Народной партией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XV Внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) проходит в Нур-Султане, в ходе которого предложено пересмотреть стратегию партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая наличие запроса на изменения политической и социально-экономической ситуации, а также необходимость реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию Коммунистической народной партии Казахстана через ребрендинг в Народную партию Казахстана», - сказал секретарь ЦК КНПК Айкын Конуров в ходе внеочередного съезда партии.

«XV Внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана постановляет: провести ребрендинг Коммунистической народной партии Казахстана. Сменить название партии с «Коммунистическая народная партия Казахстана» на «Народная партия Казахстана». Сменить название фракции Народные коммунисты в Мажилисе Парламента РК на название «Халық партияның фракциясы» в Мажилисе Парламента РК», - говорится в постановлении съезд партии.

Членами партии было предложено внести соответствующие изменения в Устав и программу партии, также утвердить новую редакцию Устава Общественного объединения «Народная партия Казахстана».