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    Коммунисты составили ТОП–5 проблем, волнующих казахстанцев

    9 Ноября 2020, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунисты составили ТОП–5 острых социальных проблем, волнующих население Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс–службу КНПК.

    Основой для анализа послужили обращения граждан в общественные приемные КНПК и в Народный проект «Шапағат» за пять месяцев нынешнего года. Причем количество обращений за это время, по сравнению с прошлым годом, существенно выросло.

    Проблемой №1 для казахстанцев стала просрочка и невыплата кредитов в связи с потерей доходов в период пандемии. На втором месте оказался печально известный «жилищный вопрос» – это проблемы «долгостроев», ветхого и аварийного жилья, а также невозможность приобрести жилплощадь в ипотеку из–за высокой банковской ставки. В тройку проблемных «лидеров» вошло и повышение тарифов ЖКХ. Кроме того, пожилые казахстанцы жалуются на завышение пенсионного возраста и маленькие пенсии, а молодежь страдает от роста семейно-бытового насилия, обострившегося в период самоизоляции.

    «…В общественные приемные партии люди чаще всего обращаются за юридической помощью, например, столкнувшись с бюрократическими барьерами со стороны госорганов, – отмечают аналитики КНПК. – С такими заявителями работают наши юристы: каждой проблеме уделяется особое внимание, а в дальнейшем ведется контроль за исполнением решений. Продуктовая и моральная поддержка оказывается через Народный проект «Шапағат», она больше предназначена для малоимущих, социально незащищенных семей и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. На текущий период помощью со стороны партии охвачено порядка 19 000 человек по всей республике».

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