Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Коммунисты идут на выборы: Специальное заявление КНПК

    23 Октября 2020, 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 октября в Нур-Султане состоялось заседание Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана, в ходе которого было принято решение об участии в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов 10 января 2021 года. Был созван Внеочередной Съезд и принято специальное Заявление партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНПК.

    Заявление

    Коммунистической Народной партии Казахстана

    об участии в очередных выборах в Мажилис Парламента РК

    10 января 2021 года

    По итогам состоявшегося сегодня Политбюро, Коммунистическая Народная партия Казахстана заявляет об участии в предстоящих очередных выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК.

    11 ноября 2020 года Коммунистическая Народная партия Казахстана соберет заседание высшего партийного органа – Съезда для принятия окончательного решения, утверждения партийного списка и предвыборной платформы.

    Члены партии и наша фракция в Мажилисе инициировали обсуждение ряда актуальных социальных вопросов, а также внесли весомый вклад в принятие важных законов, направленных на повышение благополучия казахстанцев и развитие социальной сферы в целом.

    Мы намерены увеличить представленность членов КНПК в Парламенте и маслихатах, где продолжить эффективную законодательную работу, а также повышение уровня работы местных представительных органов.

    Для этого разрабатывается предвыборная программа, предусматривающая предложения по решению многих актуальных вопросов государства и запросов граждан.

    Одним из наших приоритетов также станет выдвижение компетентных кандидатов в депутаты, в том числе женщин и молодежи. Это позволит значительно расширить целевую аудиторию и диапазон решаемых вопросов.

    Уверены, что на фоне финансового кризиса, пандемии, социальной и политической нестабильности в мире, народ Казахстана сделает правильный выбор.

    г. Нур-Султан

    23 октября 2020 г.

    Центральный комитет КНПК

    Автор:

    Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане