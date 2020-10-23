Коммунисты идут на выборы под лозунгами: право на труд, власть народа и справедливость – Айкын Конуров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коммунистическая народная партия Казахстана идет на выборы под лозунгами: право на труд, власть народа и справедливость. Об этом сообщил секретарь ЦК КНПК, депутат Мажилиса, руководитель фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялось заседание Политического бюро партии, на котором мы определили, во-первых, что мы участвуем в выборной кампании. Во-вторых, мы определили дату съезда. Согласно уставным документам, высшим органом, который решает, будет партия участвовать или не будет, является съезд. Он пройдет 11 ноября этого года, и там же будет принята, после того, как съезд решит, что мы участвуем в выборной кампании – это почти 99 процентов, – будет принята программа партии на предстоящие выборы. Соответственно, будет принят список кандидатов в Мажилис Парламента», – сказал А.Конуров.

Секретарь ЦК КНПК подчеркнул, что партия идет на выборы под постоянными лозунгами коммунистов: право на труд, власть народа и справедливость.

А.Конуров отметил также, что в КНПК, как и в другие партии, вступают люди с активной гражданской позицией, которые хотят влиять на жизнь в своем регионе через представительные органы.

«Только за последние полтора месяца в ряды коммунистов вступили около 800 человек. При составлении и утверждении партийного списка. Конечно, дорога будет открыта для женщин и молодежи, это позволит значительно расширить целевую аудиторию и диапазон решаемых вопросов», – считает Секретарь ЦК КНПК.