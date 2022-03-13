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    Коммунальный ЦОН откроют в Костанае

    13 Марта 2022, 14:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае в этом году планируется открытие центра городских услуг «iQala», так называемого коммунального ЦОНа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя областного управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Азамата Кашиева, в 2021 году в области по аналогии с Костанаем в 7 районах были открыты единые контакт центры-109.

    «Жителям предоставлен удобный сервис для взаимодействия с государственными учреждениями и коммунальными службами. Активно ведутся социальные страницы центров, где жителям доступна актуальная информация об отменах занятий в школах, об аварийных и плановых отключениях услуг жизнеобеспечения (вода, электричество, отопление, газ), ремонтных дорожных работах и другая информация. За время работы контакт-центров поступило более 300 тысяч звонков», - рассказал А. Кашиев.

    Также в текущем году планируется открытие центра городских услуг «iQala» (коммунальный ЦОН), который ориентирован на автоматизацию процессов взаимодействия населения с коммунальными службами, обеспечит повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий, исключение бюрократизации и коррупционных рисков.

    «В Костанайской области на сегодняшний день процесс заключения договоров с монополистами на предоставление коммунальных услуг, выдача технических условий и других документов требует очного присутствия и занимает время от нескольких дней до нескольких месяцев. Это также усложнено тем, что необходимо ездить между разными офисами монополистов, чаще несколько раз, из-за непонимания общего процесса оказания услуг. Целью создания Центра является упрощение получения жителями города услуг организаций жилищно-коммунального сектора, путем внедрения инновационного подхода», - подытожил А. Кашиев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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