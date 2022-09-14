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    Коммунальные услуги в РК - одни из самых дешевых среди стран СНГ

    14 Сентября 2022, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно рейтингу Numbeo, стоимость основных услуг - электроэнергии, отопления, водоснабжения и прочих - для квартиры площадью 85 кв. м (то есть средней двух-трехкомнатной) обходится в Казахстане всего в 47 долларов в месяц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    Для сравнения: в Беларуси показатель достигает 56,9 долларов в месяц, в России - 131,8 долларов. Несколько ниже, чем в РК, лишь показатели Узбекистана (36,8 долларов), а дороже всех среди рассматриваемых аналитиками рейтинга стран СНГ стандартный пакет коммунальных услуг обходится жителям Молдовы ( 132,3 долларов).

    Впрочем, важнее всего для проживающих в любой стране граждан даже не столько сама стоимость «коммуналки», сколько давление этой суммы на кошелек каждого человека. И по этому параметру показатели Казахстана - самые позитивные по СНГ. Так, месячная стоимость коммунальных услуг в расчете на квартиру в 85 кв. м составляет в РК всего 11,3% от одной «чистой» заработной платы (то есть зарплаты после отчисления налогов). К слову, обычно в семье, занимающей двух-трехкомнатную квартиру такой площади, зарабатывают двое, то есть средняя нагрузка на такой семейный бюджет, состоящий из двух зарплат, составит всего 5,7%.

    Для сравнения: в самом «дешевом» среди стран СНГ Узбекистане оплата коммунальных услуг «съедает» 13% одной средней зарплаты, в соседней России - 15,5%, а в самой «дорогой» Молдове - сразу 32,8%.

    Самая дорогая «коммуналка» среди всех 106 стран, рассматриваемых в рейтинге, зафиксирована в Эстонии — 255,4 долларов ежемесячно. Это 20,6% от средней «чистой» зарплаты по стране.

    Примечательно, что на общем фоне роста цен стоимость жилищно-коммунальных услуг в РК сократилась. По итогам второго квартала текущего года «коммуналка» в Казахстане подешевела на 0,3% в сравнении с предыдущим кварталом, а непосредственно регулируемые коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение) снизились в цене сразу на 0,5%.

    Подобная динамика объясняется мораторием на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения, действовавшим в первом полугодии текущего года.

    Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК принял меры по сдерживанию цен и скорректировал тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года. За период действия моратория казахстанцы сэкономили около 3,2 млрд тенге.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    СНГ ЖКХ Жилье Статистика Цены и тарифы
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