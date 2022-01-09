Коммунальные службы работают в штатном режиме в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ситуация постепенно стабилизируется. По данным городских властей, все коммунальные службы работают в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Закрытыми остаются лишь крупные торговые центры и банки. Единственное пострадавшее в результате беспорядков здание местного акимата сегодня начали приводить в порядок.

В уборке приняли участие более трехсот сотрудников ведомства. Наводить чистоту помогали волонтёры и добровольцы. Приступить к работе в акимате планируют уже завтра.

«На сегодняшний день производятся расчеты по причинённому вреду. Вместе с тем силами волонтеров и сотрудников акимата здание акимата приводится в порядок для создания соответствующих условий. В целом общественно-политическая ситуация в городе Семей остается стабильной», - сообщил заместитель акима Семея Айдар Садырбаев.



