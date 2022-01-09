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    Коммунальные службы работают в штатном режиме в Семее

    9 Января 2022, 23:40

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ситуация постепенно стабилизируется. По данным городских властей, все коммунальные службы работают в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Закрытыми остаются лишь крупные торговые центры и банки. Единственное пострадавшее в результате беспорядков здание местного акимата сегодня начали приводить в порядок.

    В уборке приняли участие более трехсот сотрудников ведомства. Наводить чистоту помогали волонтёры и добровольцы. Приступить к работе в акимате планируют уже завтра.

    «На сегодняшний день производятся расчеты по причинённому вреду. Вместе с тем силами волонтеров и сотрудников акимата здание акимата приводится в порядок для создания соответствующих условий. В целом общественно-политическая ситуация в городе Семей остается стабильной», - сообщил заместитель акима Семея Айдар Садырбаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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