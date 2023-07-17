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      Северо-Казахстанская область

    Коммунальные службы и дорожные компании должны составить совместный план работы – аким СКО

    17 Июля 2023, 17:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провел оперативное совещание с руководителями коммунальных предприятий. О цели встречи он рассказал в своем Telegram-канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А. Сапаров подчеркнул, что жители Петропавловска нередко выказывают недовольство в адрес коммунальных служб.

    «Как правило, после ремонта труб водоснабжения, электро- и теплосетей остаются ямы, а разрытый асфальт и брусчатку коммунальные службы не спешат восстанавливать. Такой беспорядок недопустим и должен быть устранен в течение 10 дней. Призвал руководителей коммунальных служб ответственно подойти к ремонту своих участков», - сообщил аким области.

    Немаловажным считает глава региона вопрос координации действий дорожных и коммунальных служб. В Петропавловске в этом году отремонтируют 30 улиц. А.Сапаров отметил, что коммунальным службам ремонт необходимо проводить до укладки асфальта.

    «Необходимо разработать совместный план действий. Коммунальщики и дорожники должны работать сообща и последовательно. Держать вопрос на контроле поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву», - добавил аким области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ
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