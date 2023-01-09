Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни в Алматы ожидается сильный снегопад, прогнозируются гололедные явления и морозы до -25 градусов. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный специалист отдела по благоустройству управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Александр Сергеев сообщил, что в городе организованы круглосуточные дежурства на производственных базах. Водители, механизаторы и дорожные рабочие обеспечены комнатами отдыха и горячим питанием.

«Организовано круглосуточное дежурство. У нас имеется 969 единиц техники. Все находятся на базах, в том числе дорожные рабочие, механизаторы, водители. На местах дислокации за час до снега становятся пескоразбрасыватели. Они с началом снегопада начинают посылку дорог. Посыпка будет идти где-то три часа. После этого будет выходить техника, которая будет сгребать все этот снег и если он будет продолжаться, будет снова производиться посыпка», - сказал спикер.

По его словам, в мегаполисе спальные районы расположены на западе, а на востоке находятся все учреждения.

«Поэтому все магистральные улицы - Аль-Фараби, Абая, Сатпаева, Рыскулова, Толе би будут в первую очередь очищены, чтобы населению был обеспечен беспрепятственный проезд к месту работы и обратно. После этого будут обрабатываться все остальные улицы. По графику существуют три очереди, после этого будет обрабатываться дороги районного и местного значения», - добавил он.

Александр Сергеев напомнил, что в городе ожидаются сильные морозы и гололедица. Он, в связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, пешеходам – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололеда.

Ранее сообщалось, что в ближайшие двое суток в Алматы ожидается сильный снегопад, а последующие дни прогнозируются морозы до -25 градусов.



