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    Коммунальные и общегородские субботники проведут в Астане

    14 Апреля 2023, 10:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 апреля в столице прошел первый коммунальный субботник в рамках экологического месячника «Жасыл Астана». Участие в нем приняли более 11 тысяч человек, 217 предприятий и организаций. В течение месяца в городе организуют еще несколько субботников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    С 8 апреля по 6 мая в столице проводится экологический месячник «Жасыл Астана». Всего в рамках месячника запланировано проведение двух общегородских субботников – 22 апреля и 6 мая - и трех коммунальных – 8, 15 и 29 апреля – силами районных акиматов и коммунальных служб.


    Экомесячник в столице открыли первым весенним коммунальным субботником 8 апреля. Усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон 555,58 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн. м2. Активное участие в мероприятии приняли районные акиматы, коммунальные службы, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса.

    Вместе с тем, по проспекту Абылай хана, улицам Кажимукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы депутаты маслихата, жители и волонтеры посадили деревьев.

    В 2022 году в Астане в рамках экологических субботников собрано и вывезено более 6 тысяч тонн отходов. Также убрано 2,7 млн квадратных метров площади.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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