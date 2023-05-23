Коммерческий сбор дикорастущих плодов будет платным в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев сообщил, что граждане имеют право собирать дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды, лекарственное сырье для личного и домашнего использования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пользование растительным миром будет осуществляться в порядке общего пользования (бесплатно для личного и домашнего использования) и специального пользования (коммерческая). Физические лица имеют право осуществлять сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных растительных ресурсов для личного и домашнего использования на безвозмездной основе в пределах норм, утвержденных решением местного представительного органа области, города республиканского значения и столицы по представлению местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы», - сказал Ерлан Кутпанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, нормы сбора будут установлены на основании инвентаризации растительного мира, материалов геоботанических и ресурсных исследований.

Пользование растительными ресурсами в специальном порядке с 1 января 2024 года будет платным как и за пользование лесными ресурсами.

«Специальное (коммерческое) пользование растительным миром будет платным и размер сбора будет определяться с учетом естественных запасов, распространения, ценности, возможности воссоздания, производительности этих ресурсов. Общее пользование растительным миром для личного и домашнего использования будет осуществляться на безвозмездной основе», - пояснил Ерлан Кутпанбаев.

Ключевым нововведением «О растительном мире» является установление уведомительного порядка в сфере обращения отдельными видами растительного мира.

«Это означает, что отечественные субъекты предпринимательства будут иметь возможность на законных основаниях рационально пользоваться растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром для производства фармацевтической, продовольственной и технической продукции», - добавил Ерлан Кутпанбаев.



